「日本ハム−西武」（１７日、エスコンフィールド）ＡＫＢ４８の川村結衣と花田藍衣がイニング間にファイターズガールとともにきつねダンスを行った。きつね耳、尻尾姿で登場し、抜群のキレでダンスを敢行。特に川村はＡＫＢ４８のオーディションの自己ＰＲできつねダンスを踊っており、「私の運命を変えてくれたのが実は、きつねダンスなんです！」と明かしていただけに、本家顔負けのキュートなダンスを披露した。ＳＮＳな