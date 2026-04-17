◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年4月17日楽天モバイル最強パーク）ロッテの種市篤暉投手（27）が今季初登板で快投を見せた。楽天先発の藤井との投げ合いとなった中、7回5安打無四球無失点。しっかり試合をつくったが、打線の援護なく初勝利はならなかった。直球の最速は153キロをマークし、得意のフォークの制球も上々。3回2死一、三塁のピンチは、好調の辰己を真っすぐの連投から最後はフォークで二ゴロ。6三振を奪