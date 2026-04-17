11歳の男の子の遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親が「衝動的に首を絞めて殺した」などと供述していることが新たに分かりました。また、自宅から車も押収し、警察は遺体の遺棄に使用した疑いもあるとみて捜査を本格化させています。京都・南丹市で行方不明となっていた11歳の安達結希さんの遺体が見つかった事件。遺体を運び遺棄した疑いが持たれている、結希さんの父親で会社員の安達優季容疑者（37）。捜査関係者によります