ミュージシャンのうじきつよしが4月16日、Xで、12日におこなわれた自民党の党大会での、自衛官の国歌斉唱問題に皮肉なポストを投稿し波紋を呼んでいる。これまでの流れをスポーツ紙記者が語る。「党大会では、陸上自衛隊中央音楽隊に所属する自衛官が、制服姿で登壇し、国歌を斉唱しました。これが野党から、自衛隊法に規制されている政治的行為にあたり、法令違反ではないかと追及されています。高市早苗首相は14日の会見で、自