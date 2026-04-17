4月16日、フジテレビの上垣皓太朗アナが新音楽番組『STAR』のMCとして登場した。その落ち着いた進行ぶりが、早くも高い評価を集めている。「同番組は生放送で、初回は2時間のスペシャルでした。上垣アナはその大役に抜擢されたのです。生放送は時間との戦いであわてがちですが、いっさい、あせる素振りを見せず、緊張感すら感じさせませんでした。及第点どころか“十分、まかせられる”といった仕上がりでした」（芸能担当記者）