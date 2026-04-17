◆体操全日本個人総合選手権第２日（１７日、高崎アリーナ）男子の予選が行われ、２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（助徳洲会）は、合計８４・８９９点の２位で予選を通過した。１種目目のあん馬で１３・９３３点をだし滑り出すと、３勝目目の跳馬は着地こそ乱れたが、大技「ロペス」を決めて１４・１００点。その後も上々の演技を見せたが、それをさらに上回ってきたライバルの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）に逆