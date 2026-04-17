◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１７日・甲子園）中日が痛いミスから同点を許した。１―０で迎えた６回。先頭の佐藤輝の左中間への飛球に中堅の花田と細川の両者が追いついたが、激突して落球した。三塁打になり、続く大山に左前適時打で同点に追い付かれた。先発の柳裕也投手は初回の１点を守り強く守っていたが、不運な形での失点となった。