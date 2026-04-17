◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人のウィットリー投手が、首位のヤクルト打線相手に快投を見せた。最速１５５キロの快速球とナックルカーブを効果的に織り交ぜ、７回２安打無失点、９奪三振。２回以降は被安打０という圧倒的な投球だった。過去２登板では０勝１敗、防御率４・９１と乗り切れていなかったが、首位相手の一戦で本領発揮。メジャーに移籍したグリフィンの穴を埋める存在として期待される