女優の白本彩奈が１７日、都内で「第１１回『ヨガジャーナルｐｒｅｓｅｎｔｓＹｏｇａＰｅｏｐｌｅＡｗａｒｄ２０２６』授賞式」に出席した。友人とレッスンに足を運んだことがきっかけで、ヨガ、ピラティスに励んでいる白本。受賞を「趣味が高じてステキな賞をもらえて驚いたけど、とってもうれしい」と喜んだ。柔軟性や知識などを懸念し、元々はなじみがなかったというが「呼吸をしているという感覚を初めて感じ