◆パ・リーグ日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）西武・桑原将志外野手の２号２ランで西武が逆転に成功した。１点を追う７回１死一塁、真ん中低めのフォークを振り抜いた打球は、左翼ブルペンに勢いよく飛び込んだ。５日・楽天戦（ベルーナＤ）以来の２号逆転２ラン。チームは前カードのオリックス戦（京セラＤ）で３戦連続１得点での３連敗を喫しており、三塁側に詰めかけた西武ファンからは悲鳴にも近い歓声が上