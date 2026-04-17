元「アイドリング！！！」の佐藤ミケーラ倭子が、結婚を電撃発表した。１７日、自身のインスタグラムで「ご報告です。私、佐藤ミケーラ倭子は結婚いたしました。お誕生日にお知らせです」と３０歳を迎えたこの日に報告。「いつも応援してくださる皆さまへ怪獣みたいにふざけちゃうけど変わらず見守ってくださり本当にありがとうございますこれからはさらにパワーアップして大怪獣が楽しいことを届けていきます！」とつづ