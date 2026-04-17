俳優の佐藤浩市が１７日、都内で行われた映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）の初日舞台あいさつに登壇した。２０００年に東京・中目黒駅で発生した日比谷線脱線事故を題材にした物語。２４年後、事故で命を落とした高校時代の初恋相手（富久信介さん）に手紙を送る寺田ナズナを綾瀬はるかが演じた。信介さんの父・隆治役を演じた佐藤は前日に発熱で通院したところ、偶然にも担当医師が高校時代、信介さんの