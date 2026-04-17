美容室は、日々の忙しさを忘れてリフレッシュできる特別な場所ですよね。でも、期待していたサービスと実際の対応にズレを感じたら、皆さんはどうしていますか？ 今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 待ちに待った自分時間 先日、半年ぶりに美容室へ行きました。子どもを預けて自分のために時間を使うのは、本当に久しぶりのこと。限られた時間ではありましたが、『今日こそはリフレッシュしよう』と、この日