タレントのマツコ・デラックスが１７日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国２時間ＳＰ」（金曜・午後８時）を、１０日の放送に続いて首の手術後の療養のため欠席した。代役として、お笑いタレントの大久保佳代子とお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一が出演した。冒頭、スーツ姿のＭＣの有吉弘行は、カラフルな柄のジャンパーを着た小杉に「ずいぶんラフな服装で、ありがとうございます」と軽くジャブ。