◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が初勝利をかけ先発し、７回９４球を投げ２安打無失点で降板した。初回から４点の援護をもらいマウンドへ。先頭の長岡には右前打を浴びたが、浦田の好守備もあり続くサンタナを二ゴロ併殺打に仕留めた。２死走者なしからは中村に二塁への内野安打を許したが、４番・オスナを遊ゴロに打ち取って無失点で切り抜けた。立ち上がりこそ不