15日、スキマバイトサービス「タイミー」を利用した9人が、同サービスの運営会社である株式会社タイミーを提訴することが判明。就業直前に契約を破棄するのは違法であると主張し、未払い賃金など計約312万円を請求する。 訴訟を提起するのは、東京、千葉、神奈川、石川、愛知の労働者9人。アプリでマッチングしたにも関わらず、勤務直前に雇用主から一方的にキャンセルされたという。タイミーが規