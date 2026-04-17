【UEFAカンファレンスリーグ】フィオレンティーナ 2−1 クリスタル・パレス（日本時間4月17日／スタディオ・アルテミオ・フランキ）【映像】鎌田が激昂した「際どい接触」の瞬間クリスタル・パレスのMF鎌田大地が、相手のタックルに怒りの表情を見せた。フィオレンティーナのMFロランド・マンドラーゴラを相手に一歩も引かない強気の姿勢を見せている。UEFAカンファレンスリーグの準々決勝ファーストレグで3−0の勝利を飾った