東京・赤坂のIT関連会社の事務所から、去年10月、遺体を運び出して遺棄したとして、社長の水口克也容疑者（49）が逮捕されました。遺体は今も見つかっていませんが、同じ会社の50代の男性役員とみられています。この男性役員は去年9月以降行方がわからなくなり、知人の女性が警視庁に相談。警視庁が事務所内を現場検証したところ、男性役員の血痕が複数見つかったということです。会社事務所の近くに住む人「（4月の頭くらいに）鑑