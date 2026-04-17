4月18日と19日の2日間（日本時間は19日、20日）に渡って米・ラスベガスで開催される『レッスルマニア42』。現時点で出場メンバーに含まれていない日本人女子スーパースターの“カブキ・ウォリアーズ”に土壇場で出場の可能性が浮上？ ASUKAとカイリ・セインが直前取材で「新しいギアとガウンは準備済み」「まだ0％じゃない」さらには「乗り込んじゃいますか？ 5WAYで」など気になる発言のオンパレードとなった。【映像】ASUKAと