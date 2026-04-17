京都府南丹市で起きた、男子児童が遺体で見つかった事件。父親が逮捕前の任意の聴取で「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたことが分かりました。また、この父親のスマートフォンなどの位置情報を分析し、児童の死体発見に至ったということです。【写真で見る】自らチラシを配り、情報提供を呼びかける安達優季容疑者（37）の姿逮捕の父親「首を絞めつけた」 スマホやカーナビの位置情報で遺体発見男子児童の遺