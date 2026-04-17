プロ野球パ・リーグ日本ハム-西武（17日、エスコンフィールドHOKKAIDO）桑原将志選手が2ランホームランを放ち西武が逆転しました。西武は1点ビハインドの7回、フォアボールでランナー1塁とすると、1番の桑原選手に打席がまわります。この回からマウンドに上がった上原健太投手に対して3球目のフォークをとらえると、レフトスタンドへ今季2号となる2ランホームランを放ち逆転しました。桑原選手は初回にはスリーベースを放ち、犠