大手コンビニエンスストア「ローソン」の竹増社長は、中東情勢を受けた取り組みを明らかにしました。昨年度の1.5倍となる、およそ1300店舗ほどの冷蔵ケースや空調設備などを、今年度中に省エネ効率の高い機器に切り替えます。また、店舗を巡回する社員が使用する社用車などについては、すでに2000台中1800台ほどがハイブリッド車となっています。残りの200台のうち100台についても、2030年までにハイブリッド車を含む電動車に変更