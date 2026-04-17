佐藤浩市（65）が17日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた綾瀬はるか（41）の主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）初日舞台あいさつに登壇。00年3月8日に発生した営団地下鉄（現東京メトロ）日比谷線の脱線事故に遭い17歳の若さで亡くなった、大橋ボクシングジム練習生の富久信介さんにまつわる実話を元にした作品で富久さんの父を演じたが、15日に熱発し、かかりつけの病院で検査したところ、診断した医師