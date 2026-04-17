犬が「痛みを我慢している」サイン5選 1.元気がない、散歩に行きたがらない 犬にとって散歩や遊びは一日の最大の楽しみの１つですが、体に痛みがあるとこれらの活動を避けるようになります。以前はリードを見せるだけで喜んでいたのに、呼びかけても重そうに腰を上げたり、歩き始めてもすぐに座り込んだりする場合は注意が必要です。 また、痛みのストレスから余裕がなくなり、普段なら平気な物音に敏感になった