パパに辛辣すぎるグレート・ピレニーズの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で197万回再生を突破し、「家庭内ヒエラルキーが如実」「愛が空まわりしてる(笑)」「エンタメを分かってるな」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：散歩中、おじいちゃんとおばあちゃんを発見し喜ぶ超大型犬→パパの場合は…あまりにも『無慈悲な光景』】 お散歩中のドッキリ！