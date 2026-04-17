犬を叱るときの『絶対NG行為』５選 犬がダメなことをしたとき、つい感情的に叱っていませんか。愛犬に恐怖や不安を植え付けてしまうと、その後の信頼関係に大きなヒビが入ってしまいます。ここでは、犬を叱るときの絶対NG行為をまとめました。 1.体罰 一昔前、「しつけだ」と称して叩いたり蹴ったりといった体罰を加えていた時代がありました。しかし、これは犬の体を痛めつけるだけでなく、心も傷つける行為です。