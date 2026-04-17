【酒と泪と男とカルチャー】普段、外でも自宅でも楽しんでいるサントリー「白州」。何気なく飲んではいますが、その一杯が届くまでの工程を知っている人は意外と少ないもの。しかし、そこにはとてつもない企業努力や職人たちの思いが詰まっています。そこで今回は普段あまり見る機会のない、ウイスキーがどのように作られているのか、その裏側を覗いていきましょう。■世界中から愛される、ジャパニーズウイスキー「白州」。その蒸