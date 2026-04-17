「LINEマンガ」オリジナルウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』の日本初となるPOP UP SHOPが5月15日（金）よりアニメイト池袋本店1Fにて開催される。 【画像】『枯れた花に涙を』のグッズ一覧 「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』は、複雑な感情を丁寧に描いた大人のラブストーリーで、2025年3月の連載開始と同時に瞬く間に話題となり、「LINEマンガ 2025年間ランキン