J２・J３百年構想リーグで、EAST-Aの横浜FCは目下、３連敗中だ。４月19日の11節・秋田戦に向けた、ある日のトレーニングを取材。結果を出せていないチームの雰囲気は、ピリついているかと思ったが、そうではなかった。連動したパスワークのセッションで、それぞれが工夫を凝らしてボールを動かしていく。距離感やスピード感で迷いがない。ゲーム形式のメニューでは激しいデュエルも見られ、ゴールが決まれば須藤大輔監督は満足