テレビ朝日系「アメトーーク！」が１６日、放送され、蛍原徹がＭＣを務めた。この日は名物企画「立ちトーーク」。人気芸人たちがフリートークを披露した。出川哲朗はオズワルド・伊藤俊介を「人をイラつかせる天才」と指摘した。アンガールズ・田中卓志も出川、伊藤とともに、野球好き芸人が集まるバラエティー番組での出来事を述懐。「野球の順位予想をするみたいな番組で。ピッチャーのローテーションを考えるみたいなの