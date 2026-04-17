東京六大学野球リーグの早大が、18日の東大とのリーグ初戦で阿部葉太外野手（1年）を「1番・中堅」で起用することが17日、分かった。西東京市の練習場で行われた背番号授与式で「42」を受け取った阿部は「今まで野球をやってきた中でこういう大きい数字（42番）を着けるのは初めてなので凄く新鮮な気持ちです。とにかくがむしゃらに躍動感あふれるプレーをしたいと思っています」と気持ちを新たにした。昨春選抜で優勝した横