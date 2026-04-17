【漫画】本編を読む疲れた大人たちが屋台に集まるように、屋台で語らう赤ちゃんたちの姿を描いた漫画『屋台ヤケミルク』（はみだしみゆき）。今夜も赤ちゃんたちは、ミルクを片手におしゃべりに花を咲かせている。この日、屋台の常連であるモモコは、自分のアルバムを持参していた。数カ月前に撮った写真にもかかわらず、「昔の写真なんてちょっと恥ずかしいけど…」とませた口ぶり。さらに生後10日の写真を見ると、「この頃は