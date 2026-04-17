【漫画】本編を読む不倫問題は個人の力による解決が難しい。証拠集めや法的な知識などが必要になるため、もしかしたら泣き寝入りしている人は多いのではないだろうか。『その不倫、地獄行きです！―不倫制裁コーディネーター結子の記録―』（サル山ハハヲ/KADOKAWA）は、パートナーの不倫で苦しむ人を救い、加害者を完膚なきまでに叩き潰す不倫制裁コーディネーターの活躍が描かれる。あらためて不倫が極めて愚かな行為であるこ