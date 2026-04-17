ドジャース・大谷翔平投手（３１）とロッキーズ・菅野智之投手（３６）の直接対決を前に、米連邦当局が異例の声明を出した。ロッキーズの本拠地クアーズ・フィールドでは１７日（同１８日）にドジャース戦が行われ、菅野が先発予定。前回対戦となった昨年９月７日には、当時オリオールズ所属の菅野が大谷に２本塁打を許しているだけに注目の一戦となるが、その前日となる１６日（日本時間１７日）に「ニューヨーク・ポスト」な