ソフトバンク・徐若熙投手（２５）が１７日のオリックス戦（みずほペイペイ）に先発し、２回７失点でノックアウトされた。初回、先頭打者の宗に初球をいきなり右翼スタンドへと運ばれると、太田にも適時打を許していきなり２点を先制された。さらに２回には太田に３ランを浴びるなど５失点。開幕からの２試合で防御率０・６９の成績を残した右腕だったが、この日は２回持たず降板となった。結局この日は１回２／３を投げて６