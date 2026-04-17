元プロレスラーでタレントの長州力が１７日放送のＴＢＳ系３時間特番「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さいＳＰ」（金曜・この日は午後７時）に出演。共演の「ＳｎｏｗＭａｎ」メンバーから過去の共演を明かされるも「覚えてない」を連発する一幕があった。「とんねるず」の木梨憲武が「ＳｎｏｗＭａｎを連れ回すバスツアー」企画で「ＳｎｏｗＭａｎ」メンバーが訪れたのが東京・目黒の有名ステーキハウス「リベラ」だ