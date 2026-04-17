岡崎紗絵（C）MBS 俳優・岡崎紗絵が出演する『ととのいとりっぷ』第2弾が、4月21日深夜11時56分よりMBSで放送される。本作は、仕事終わりの岡崎が京都で「完全なプライベート」を手に入れたらという設定のもと、ドキュメンタリータッチで描かれる旅番組（モキュメンタリー）。【写真】「サウナと食事」を満喫する岡崎紗絵30歳という大きな節目を迎えた岡崎が、多忙な日常を離れて「心・体・喉」を整える旅に出る。