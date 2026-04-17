◆体操全日本個人総合選手権第２日（１７日、高崎アリーナ）男子の予選が行われ、史上２人目の６連覇を狙う２０２１年東京五輪個人総合金メダルの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、合計８５・５８２点の首位で１９日の予選に進出した。３月中旬の鉄棒の練習中に左肩を痛め決して万全ではない。序盤のあん馬、つり輪では硬さが見られたものの、３種目目の跳馬で大技「ロペス」をきっちり成功させて１４・５００