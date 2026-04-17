◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡの１番打者を務める牧秀悟内野手が６回２死満塁のチャンスで、２点勝ち越しタイムリーを放ち、チームに勢いをもたらした。死球と申告敬遠、さらには投手・平良への四球とノーヒットで作った満塁の好機。牧がこれを逃すはずはなかった。１ボール２ストライクからの５球目、１２９キロの内角チェンジアップをシャープに振り抜き、左中間に運ぶ２点適時