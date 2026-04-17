「卓球天使」の愛称を持つタレントの菊池日菜（22）が17日、自身のSNSを更新。新しい環境でスタートを切ることを報告した。「ご報告」とし、「この度、4月10日をもちましてこれまで所属していた環境を離れ、新たなスタートを切ります」と新たな環境に身を置くことを発表した。「今後はお仕事に真摯に向き合いながら、さまざまなことにも挑戦していきたいと思っております」などとつづり、「今後ともどうぞよろしくお願いいた