テレビ東京で19日午後6時半から、『巨大マグロ戦争追悼編 衝撃映像！お化けマグロvs時代を創ったレジェンド漁師SP』が放送される。亡くなった漁師たちの激闘記録を伝える。【番組カット】デケェ…巨大なマグロを見て笑顔を見せる漁師青森・大間で92歳で亡くなった最長老漁師・小浜文雄さん。愛妻・かつとの仲睦まじい様が多くの人の心を温めた、大間のレジェンド漁師だ。3月24日の命日には、墓参りをする愛弟子・細間の姿