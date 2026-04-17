21年に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）と交際していた元俳優・前山剛久さん（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。SNSの更新を再開すると報告した。前山さんは、六本木のメンズラウンジ「CENTURY TOKYO」のキャストに転身したが、同店のYUKIYA氏のYouTubeチャンネルに出演した際、神田さんが亡くなった際の心境を聞かれ「悲しかったです。もっと話してくれたら良かった。お別れを告げた元カノもそうだし、Kさんも