男子個人総合予選橋本大輝の平行棒＝高崎アリーナ体操の個人総合で争う全日本選手権第2日は17日、群馬県の高崎アリーナで行われ、男子予選で橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が6種目合計85.582点で首位に立ち、内村航平以来2人目の6連覇へ好発進した。2024年パリ五輪金メダルの岡慎之助（徳洲会）が0.683点差で2位につけた。三輪哲平（セントラルスポーツ）が3位。鉄棒で全種目唯一の15点台を出した19歳の角皆友晴