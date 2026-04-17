【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）は16日、ロシアが占拠するウクライナ南部ザポリージャ原発で、外部電源が一時喪失したとX（旧ツイッター）で明らかにした。電源は約40分後に復旧。原因は不明で、IAEAのチームが調べている。14日にも一時喪失したばかりだった。IAEAによると、2022年のロシアによる侵攻開始以降、同原発の外部電源喪失は14回目。