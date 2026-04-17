日本高野連は17日、第108回全国高校野球選手権大会（8月5日から18日間、甲子園）の第2回運営委員会を開き、暑さ対策として採用してきた2部制の試合開始を、午前1試合、午後3試合に分けることを承認した。2部制は24年から導入されており、昨夏は一日4試合日の場合、午前2試合、午後2試合で分けられていた。今夏は午前8時開始の1試合目終了後に観客を入れ替え、午後1時30分開始の第2試合から3試合続けて行う。第2試合開始を