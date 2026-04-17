もうすぐゴールデンウィークです。旅行や帰省をする人、出かける予定のない人…過ごし方はさまざまだと思いますが、世界情勢の影響や別の大型連休の存在などにより今年は行き先や予算、予約状況にも変化が見られています。 【写真を見る】最大で12連休のゴールデンウィーク行き先や予約状況にも変化世界情勢の影響も【岡山】 「帰省してゆっくりする」「近場でショッピング程度」「（海外は）行って