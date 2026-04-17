岡山県津山市のイオンモールが約10年ぶりの大規模なリニューアルです。ターゲットはファミリー層。食品売り場の充実を図ったほか、新たに文房具・玩具の専門店もオープンしています。 【写真を見る】津山市のイオンモールが約10年ぶりの大規模なリニューアルファミリー層ターゲットに文房具・玩具の専門店も【岡山】 名称は「イオンモール津山」から「イオンモ&#