バラエティー番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）でスキップができないなど“日本一の運動音痴”として話題だった郡司りかが、4月17日（金）に第1子を出産したことを自身のInstagramで報告した。【写真】郡司さん＆旦那＆赤ちゃんのスリーショットも公開■元気な男の子を出産夫・ちもとともに、YouTubeで妊活・不妊治療について発信してきた郡司は「先日、第一子を無事出産いたしました。母子共に健康で、力いっぱい泣く