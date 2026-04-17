◇プロ野球セ・リーグ 広島ーDeNA(17日、マツダスタジアム)5回まで1得点に抑えられていたDeNA。6回には無安打ながら2アウト満塁の好機をつかみ、連続タイムリーで勝ち越しに成功しました。初回には四球とヒットで好機をつくり、宮粼敏郎選手のタイムリーで先制していたDeNA。しかし2回には同点タイムリーを浴び、以降は対する広島の先発・岡本駿投手の前に得点が奪えていませんでした。そんな中、6回のマウンドには広島の2番