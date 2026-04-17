新潟県三条市下田地区の棚田では今年もカタクリの花が見頃を迎え、訪れた人を癒しています。 高気圧に覆われ、気温が上がり、湯沢町や新潟市秋葉区など4つの地点で最高気温25℃以上の夏日を観測した4月17日の県内。 【訪れた人】 「暑すぎる。日に焼けないようにストールをしてきた。汗びっしょり、困る」 【訪れた人】 「動いていると、少し汗ばむ」 こうした中、まだ雪の残る粟ヶ岳を臨む三条市下田地区では… 【杉